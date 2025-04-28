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Магнитная буря 28 апреля: какая ее мощность
Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.
В Украине в понедельник, 28 апреля, солнечная активность ослабнет. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-индекса 1.2.
Об этом сообщает ресурс meteoagent.
Заметим, что с 24 апреля активность Солнца ослабла и опустилась ниже красного уровня. Так, 25-26 апреля магнитная буря была низкого уровня, а 27 – среднего – желтого.
Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.