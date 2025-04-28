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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 28 апреля: какая ее мощность

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В Украине в понедельник, 28 апреля, солнечная активность ослабнет. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-индекса 1.2.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Заметим, что с 24 апреля активность Солнца ослабла и опустилась ниже красного уровня. Так, 25-26 апреля магнитная буря была низкого уровня, а 27 – среднего – желтого.

Магнитная буря 28 апреля. Фото: : meteoagent.

Магнитная буря 28 апреля. Фото: : meteoagent.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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