- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
До встречи с Меган: принца Гарри хотели свести с другой американской звездой
Сегодня принца Гарри сложно представить в отношениях с кем-либо другим, кроме его жены Меган Маркл.
Но, оказывается, принца хотели свести с другой американской знаменитостью. Кэтрин Райан рассказала, что пыталась познакомить Гарри с со звездой реалити Кортни Кардашьян до того, как он встретил свою будущую жену Меган. Это произошло, когда Кортни посетила вечеринку в лондонском доме друга Кэтрин и коллеги-комика Джимми Карра. Кузина Гарри принцесса Беатрис также была гостем на вечеринке в 2016 году.
В то время принц Гарри был холостяком после неудачных отношений с Крессидой Бонас и Челси Дэви и отчаянно хотел остепениться, пишет Daily Mail. Он рассказал в телевизионном интервью о своих трудностях в поиске любви, сказав, что стать королевской особой — уникальный вызов для потенциальной невесты.
«Я не столько ищу кого-то, кто подойдет на эту роль, сколько, очевидно, вы знаете, ищу кого-то, кто был бы готов взяться за нее», — сказал он.
Вспоминая о той вечеринке Кэтрин Райан рассказала: «Как только я вошла, я увидела там Кортни Кардашьян с принцессой Беатрис. Я сразу же пошла к ней, потому что знала эту женщину, потому что я так увлечена семьей и реалити-шоу. И она была так очаровательна и мила со мной. В то время Кортни находилась в бурных, то возобновляющихся, то прекращающихся отношениях со Скоттом Дисиком, от которого у нее трое детей. Я сказала: „Тебе нужно уйти от Скотта“. Я была права. А она сказала: „Ну, как я могу это сделать? Он сейчас у меня дома“. А я сказала: „Не возвращайся в дом — тебе нужно уйти от Скотта“.
«Она такая: „Ну, я даже не знаю, с кем бы я могла быть?“ А я такая: „Может, с принцем Гарри?“ Это было до Меган».
Остается не ясным организовала ли комикесса свидание для Гарри и Кортни. Но хорошо известно, что с Меган принц познакомился в том же 2016 году и их роман развивался очень стремительно.