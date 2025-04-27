До встречи с Меган: принца Гарри хотели свести с другой американской звездой

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Но, оказывается, принца хотели свести с другой американской знаменитостью. Кэтрин Райан рассказала, что пыталась познакомить Гарри с со звездой реалити Кортни Кардашьян до того, как он встретил свою будущую жену Меган. Это произошло, когда Кортни посетила вечеринку в лондонском доме друга Кэтрин и коллеги-комика Джимми Карра. Кузина Гарри принцесса Беатрис также была гостем на вечеринке в 2016 году.

В то время принц Гарри был холостяком после неудачных отношений с Крессидой Бонас и Челси Дэви и отчаянно хотел остепениться, пишет Daily Mail. Он рассказал в телевизионном интервью о своих трудностях в поиске любви, сказав, что стать королевской особой — уникальный вызов для потенциальной невесты.

Принц Гарри и Крессида Бонас / © Associated Press

«Я не столько ищу кого-то, кто подойдет на эту роль, сколько, очевидно, вы знаете, ищу кого-то, кто был бы готов взяться за нее», — сказал он.

Реклама

Вспоминая о той вечеринке Кэтрин Райан рассказала: «Как только я вошла, я увидела там Кортни Кардашьян с принцессой Беатрис. Я сразу же пошла к ней, потому что знала эту женщину, потому что я так увлечена семьей и реалити-шоу. И она была так очаровательна и мила со мной. В то время Кортни находилась в бурных, то возобновляющихся, то прекращающихся отношениях со Скоттом Дисиком, от которого у нее трое детей. Я сказала: „Тебе нужно уйти от Скотта“. Я была права. А она сказала: „Ну, как я могу это сделать? Он сейчас у меня дома“. А я сказала: „Не возвращайся в дом — тебе нужно уйти от Скотта“.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян

«Она такая: „Ну, я даже не знаю, с кем бы я могла быть?“ А я такая: „Может, с принцем Гарри?“ Это было до Меган».

Остается не ясным организовала ли комикесса свидание для Гарри и Кортни. Но хорошо известно, что с Меган принц познакомился в том же 2016 году и их роман развивался очень стремительно.

Меган и Гарри в день своей свадьбы / © Associated Press