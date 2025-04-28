День ангела 28 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 28 квітня

28 квітня 2025 року привітайте з іменинами Віталія, Кирила, Максима, Ганну.

Віталій — латинське походження, означає “повний життя”. В дитинстві самовпевнений, швидко вчиться новому. В дорослому віці стає товариським, на дрібниці часто уваги не звертає.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві честолюбний, допитливий. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

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Максим — латинське коріння, тлумачиться як “величний”. В дитинстві лагідний, довірливий, відкритий. В дорослому віці стає вітряним, часто закохується.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “грація”. В дитинстві сором’язлива, але дружелюбна. В дорослому віці стає цілеспрямованою, бажає розвиватися.

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від лиха, надихає на добрі справи й веде дорогою світла й гармонії. Бажаю миру в серці, щастя в домі та впевненості в кожному кроці!

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З Днем ангела, моя дорога (мій дорогий)! Нехай твій янгол завжди буде поруч, навіть коли його не видно. Нехай він шепоче тобі на вушко правильні рішення, тримає за руку в хвилини сумнівів і радіє разом з тобою в миті щастя. Дякую, що ти є!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний заступник завжди допомагав тобі у важливих справах, підтримував у складних ситуаціях і щоденно надихав на нові звершення. Хай здоров’я, добробут і радість супроводжують тебе на кожному кроці!

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Сьогодні твій Ангел торкається тебе крилом і шепоче про свою любов і турботу. З Днем ангела! Нехай його присутність буде для тебе світлом у темряві, щитом у негоді й добрим знаком у найважливіші миті життя.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб за молитвами твого святого покровителя Господь дарував тобі благодать, мир і духовну силу. Нехай віра зміцнює тебе, надія веде вперед, а любов наповнює кожен день сенсом і теплом.