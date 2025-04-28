День ангела 28 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 28 апреля

28 апреля 2025 поздравьте с именинами Виталия, Кирилла, Максима, Анну.

Виталий — латинское происхождение, означает “полная жизнь”. В детстве самоуверен, быстро учится новому. Во взрослом возрасте становится общительным, на мелочи часто внимания не обращает.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как “владыка”. В детстве честолюбив, любознателен. Во взрослом возрасте становится настойчивым, трудолюбивым.

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Максим — латинские корни, толкуется как “величественный”. В детстве кроток, доверчив, открыт. Во взрослом возрасте становится ветреным, часто влюбляется.

Анна — древнееврейское происхождение, означает “грация”. В детстве застенчивая, но дружелюбная. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, желает развиваться.

День ангела 28 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от бед, вдохновляет на добрые дела и ведет по пути света и гармонии. Желаю мира в сердце, счастья в доме и уверенности в каждом шагу!

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С Днем ангела, мой путь (мой дорогой)! Пусть твой ангел всегда будет рядом, даже когда его не видно. Пусть он шепчет тебе на ушко правильные решения, держит за руку в минуты сомнений и радуется вместе с тобой в момент счастья. Спасибо, что ты есть!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покров всегда помогал тебе в важных делах, поддерживал в сложных ситуациях и ежедневно вдохновлял новые свершения. Пусть здоровье, благополучие и радость сопровождают тебя на каждом шагу!

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Сегодня твой Ангел касается тебя крылом и шепчет о своей любви и заботе. С Днем ангела! Пусть его присутствие будет для тебя светом во тьме, щитом в непогоде и хорошим знаком в самые важные мгновения жизни.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы по молитвам твоего святого покровителя Господь даровал тебе благодать, мир и духовную силу. Пусть вера укрепляет тебя, упование ведет вперед, а любовь наполняет каждый день смыслом и теплом.