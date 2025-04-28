В Брянске беспилотники атаковали завод "Кремной Эл" (видео)

Атака дронами на Россию / © ТСН.ua

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В России в Брянске беспилотники атаковали завод микроэлектроники «Кремный Эл» в ночь на 28 апреля. Очевидцы сняли на видео звуки полетов дронов и громкие взрывы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод „Кремний“. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА», — говорится в заявлении Коваленко.

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Он отметил, что по этому заводу уже было много атак и он приостанавливал работу раньше.

Россияне заявляют о сбитии 102 БпЛА над территорией Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что из-за атаки один человек погиб, один был ранен. Также он заявляет, что нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Дата публикации 08:33, 28.04.25 Количество просмотров 12 В Брянске беспилотники атаковали завод «Кремный Эл»

Напомним, в прошлый раз дроны атаковали брянский завод «Кремный Эл» в конце января 2025 года.