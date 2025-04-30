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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Это не моя война": Трамп высказался о ситуации в Украине

Глава Штатов убежден, что конфликта удалось бы избежать, будь он президентом.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Украине очень серьезной и сложной. Он еще раз заявил, что это война эксглавы государства Джо Байдена.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистом СBS News, сообщают "Новости Live".

"Это не моя война, но я хочу попытаться ее решить, потому что каждую неделю погибает около пятисот молодых солдат, российских и украинских. Мы тратим огромные деньги в Украине, а Европа должна тратить гораздо больше, чем мы, а не меньше. Администрация Байдена плохо справилась с этим", - сказал он.

С этим плохо справились во всех аспектах. Во всех аспектах этого момента.

"Тот момент был определенным утешением, потому что гибнет огромное количество людей. Многие его народы погибают. Их убивают. И мне очень больно из-за этого. Мне очень больно, потому что этой войны не было бы, если бы я был президентом. Ее не было четыре года. О ней даже не думали", - отметил Трамп.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа не поддержит максималистические требования диктатора Путина о завершении российской агрессии против Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
233
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