"Це не моя війна": Трамп висловився про ситуацію в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвав ситуацію в Україні дуже серйозною та складною. Він вкотре заявив, що це війна ексглави держави Джо Байдена.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістом СBS News, повідомляють “Новини Live”.

“Це не моя війна, але я хочу спробувати її вирішити, бо щотижня гине близько п'ятисьот молодих солдатів, російських та українських. Ми витрачаємо величезні гроші в Україні, а Європа має витрачати набагато більше, ніж ми, а не менше. Адміністрація Байдена погано впоралася з цим”, — висловився він.

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З цим погано впоралися в усіх аспектах. В усіх аспектах того моменту.

“Той момент був певною розрадою, бо гине величезна кількість людей. Багато його народу гине. Їх вбивають. І мені дуже боляче через це. Мені дуже боляче, бо цієї війни не було б, якби я був президентом. Її не було чотири роки. Про неї навіть не думали”, — наголосив Трамп.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримає максималістичні вимоги диктатора Путіна про завершення російської агресії проти України.