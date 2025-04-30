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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 квітня: кого та як вітати з іменинами

30 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 30 квітня, день ангела

Який сьогодні, 30 квітня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 30 квітня

30 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту, Якова.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі, знає собі ціну.

Гнат — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві легко заводиться, має вибуховий характер. В дорослому віці стає пристрасним, часто змінює професії.

Клим — латинське коріння, тлумачиться як “лагідний”. В дитинстві виявляє схильність до точних наук, непосидючий. В дорослому віці стає зосередженим на результаті, красномовним.

Максим — латинське походження, означає “величний”. В дитинстві лагідний, доброзичливий. В дорослому віці стає дипломатичним, енергійним.

Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві впертий, часто йде напролом. В дорослому віці стає впевненим у собі, ніколи не прислухається до чужої думки.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві добрий, непосидючий. В дорослому віці стає уважним, комунікабельним.

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігає від усіх негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості в серці, світла в душі та благословення в кожному дні!

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій заступник щодня допомагає знаходити правильний шлях, дарує віру у свої сили і підтримує в найважливіші миті. Бажаю любові, здоров’я, добробуту й здійснення усіх світлих мрій!

***

В цей особливий день щиро бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди стояв поруч, даруючи захист, мудрість і силу. Нехай життя буде сповнене щастя, добрих людей і великих звершень. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка зміцнює твою віру, серце зігріває тепло близьких, а кожен новий день приносить світлі надії й великі радості. Бажаю тобі гармонії, миру і справжнього щастя!

***

З найкращими побажаннями у День ангела! Нехай твій небесний захисник допомагає долати труднощі, підтримує у хвилини сумнівів і відкриває перед тобою нові горизонти добра й благополуччя. Міцного здоров’я, щирої любові та натхнення!

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Дата публікації
Кількість переглядів
5
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