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День ангела 30 квітня: кого та як вітати з іменинами
30 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 квітня
30 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гната, Клима, Максима, Микиту, Якова.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі, знає собі ціну.
Гнат — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві легко заводиться, має вибуховий характер. В дорослому віці стає пристрасним, часто змінює професії.
Клим — латинське коріння, тлумачиться як “лагідний”. В дитинстві виявляє схильність до точних наук, непосидючий. В дорослому віці стає зосередженим на результаті, красномовним.
Максим — латинське походження, означає “величний”. В дитинстві лагідний, доброзичливий. В дорослому віці стає дипломатичним, енергійним.
Микита — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві впертий, часто йде напролом. В дорослому віці стає впевненим у собі, ніколи не прислухається до чужої думки.
Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві добрий, непосидючий. В дорослому віці стає уважним, комунікабельним.
День ангела 30 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігає від усіх негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю тобі радості в серці, світла в душі та благословення в кожному дні!
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З Днем ангела тебе! Нехай твій заступник щодня допомагає знаходити правильний шлях, дарує віру у свої сили і підтримує в найважливіші миті. Бажаю любові, здоров’я, добробуту й здійснення усіх світлих мрій!
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В цей особливий день щиро бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди стояв поруч, даруючи захист, мудрість і силу. Нехай життя буде сповнене щастя, добрих людей і великих звершень. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка зміцнює твою віру, серце зігріває тепло близьких, а кожен новий день приносить світлі надії й великі радості. Бажаю тобі гармонії, миру і справжнього щастя!
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З найкращими побажаннями у День ангела! Нехай твій небесний захисник допомагає долати труднощі, підтримує у хвилини сумнівів і відкриває перед тобою нові горизонти добра й благополуччя. Міцного здоров’я, щирої любові та натхнення!