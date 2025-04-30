Трамп виступив з нагоди 100 днів свого президентства: основні тези

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове заявив, що широкомасштабного вторгнення РФ в Україну начебто не було б, якби він був головою Білого дому у 2022 році.

Про це Трамп заявив під час свого вступу з нагоди перших ста днів на посту президента на мітингу у Мічигані.

Він заявив, що перші 100 днів його президента можна назвати «революцією здорового глузду».

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Крім того, він запевнив, що його адміністрація встановила рекорди за найменшою кількістю нелегальних перетинів кордону зі США.

Він звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена у тому, що вони дозволяли мігрантам «ґвалтувати та вбивати» американці». Також Трамп запевнив, що Байден не хотів допомагати американським робітникам.

Також президент США прокоментував свою тарифну політику, зокрема обмеження щодо Китаю. Він заявив, що це посилить економіку країни: «Ми ладнаємо з Китаєм. Вони хочуть укласти угоду. Це буде чесна угода».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наполягає, щоб Україна поступилася територіями Росії в обмін на завершення війни, водночас погрожуючи вийти з домовленостей, якщо процес затягнеться.

Ми раніше інформували, що російська влада вела переговори з командою Дональда Трампа ще до проведення виборів у Сполучених Штатах.