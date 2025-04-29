Трамп дав інтерв'ю The Atlantic: що сказав про Зеленського і Путіна

Путін, Трамп, Зеленський. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп розповів про своє ставлення до російського “фюрера” Володимира Путіна та українського колеги Володимира Зеленського.

Думками він поділився в інтерв'ю The Atlantic.

Автори статті наголошують: "Трамп сказав, що Володимир Путін "буде в порядку" на мирних переговорах щодо України". Зі слів президента США, "Україна і Росія - це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною".

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Журналісти запитали очільника Білого дому, чи розглядає він ситуацію, коли Штати могли б значно збільшити військову підтримку України, щоб зберегти її територіальну цілісність. Втім, на це Трамп відповів ухильно та заявив, мовляв, це "не обов'язково має бути зброя".

"Є багато видів зброї. Не обов'язково зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя з банківською справою. Це може бути багато іншої зброї", - висловився він.

Президент США також припустив, що “фюрер” РФ цілком може довести ситуацію до того, що Трамп беззастережно стане на бік України. Втім, при цьому є один нюанс.

"На боці України, так-так. Але не обов'язково на боці Зеленського", - наголосив він та згадав про труднощі із Зеленським, маючи на увазі сварку в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відповів на запитання про те, чи вірить Володимиру Путіну.