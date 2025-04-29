Трамп дал интервью The Atlantic: что сказал о Зеленском и Путине

Путин, Трамп, Зеленский. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к российскому "фюреру" Владимиру Путину и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Мыслями он поделился в интервью The Atlantic .

Авторы статьи подчеркивают: "Трамп сказал, что Владимир Путин "будет в порядке" на мирных переговорах по Украине". По словам президента США, "Украина и Россия - это не наша жизнь, но это может закончиться Третьей мировой войной".

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Журналисты спросили главу Белого дома, рассматривает ли он ситуацию, когда Штаты могли бы значительно увеличить военную поддержку Украины, чтобы сохранить ее территориальную целостность. Впрочем, на это Трамп ответил уклончиво и заявил, что это "не обязательно должно быть оружие".

"Есть много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия", - сказал он.

Президент США также предположил, что фюрер РФ вполне может довести ситуацию до того, что Трамп безоговорочно станет на сторону Украины. Впрочем, при этом есть один нюанс.

"На стороне Украины, да-да. Но не обязательно на стороне Зеленского", - подчеркнул он и вспомнил о трудностях с Зеленским, имея в виду ссору в Овальном кабинете.

Напомним, ранее Дональд Трамп ответил на вопрос о том, верит ли Владимиру Путину.