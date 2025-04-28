Какому знаку Зодиака повезет 29 апреля

Рак / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 апреля?

День, в течение которого агрессия может накрыть даже самых спокойных и уравновешенных людей, не говоря же тех, кто вспыльчив и легко возбудим: на них события дня повлияют как красная тряпка на быка. Поскольку особое напряжение мы будем испытывать в первой половине дня, все важные и серьезные дела – как профессиональные, так и бытовые – лучше назначить на послеобеденное время, к в таком можно рассчитывать на успех. Также важно помнить, что любые поступки, совершенные нами в этот день, будут имень зеркальные последствия: добро приведет к добру, а зло – к злу.

Рак

Раки смогут добиться любой цели профессионального свойства- особенно это касается тех представителей знака, которые давно подумывали о том, чтобы получить новую должность с соответствующей – более высокой – зарплатой. Такая мечта вполне может стать явью, особенно если они смогут достойно презентовать себя в лазах тех, от того зависят приятные перемены в их жизни – то есть, от непосредственного начальства, а оно, как известно, любит эффективную и результативную работу.

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