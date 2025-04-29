"З Путіним справу мати легше, ніж із Зеленським": Трамп дав нове інтерв’ю

Дональд Трамп прокоментував зустріч в Овальному кабінеті / © ТСН

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З очільником Кремля Володимиром Путіним легше мати справу, ніж із главою України Володимиром Зеленським, вважає американський президент Дональд Трамп.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю журналісту, політичному коментатору Гленну Беку.

Трамп повторив свої звинувачення на адресу Володимира Зеленського, який нібито не хоче поступатися, «не маючи козирів на руках».

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«Росія має багато солдатів і велику армію. Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про завершення. Він кричав про безпеку після війни. Він просить більше й більше. А карт у нього немає», — сказав Трамп.

Президент США додав, що саме через його зусилля Путін нібито вже готовий укласти мирну угоду.

«Путін не робив би це ні для кого, крім мене. Думаю, він хотів йти до кінця. Але тепер готовий домовлятись. Поки що з ним легше, ніж із Зеленським», — сказав Трамп.

Тим часом експерт оцінив, чи зможе питання про імпічмент президента США Дональда Трампа пройти голосування у Конгресі.

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