Наскільки реальний імпічмент Трампа: експерт пояснив

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи можливий, адже Республіканська партія контролює обидві палати Конгресу.

Про це директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик розповів у ефірі «Київ24».

Експерт переконаний, що ініціатори імпічменту Трампа навіть не зможуть поставити це питання на голосування.

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«Я думаю, що таких підстав не може бути в даному контексті — контексті політичному. Республіканська партія контролює обидві палати американського Конгресу, тому навіть не йдеться про голосування цього питання в Сенаті чи Палаті представників, які ініціатори імпічменту, напевно, програють. Вони навіть не зможуть поставити це на голосування», — пояснив Дубовик.

Ініціативу демократів з імпічментом він вважає відволіканням уваги.

«Зараз це просто, я думаю, відволікання уваги від насправді цікавих і важливих напрямків з того, що демократи мають зробити: протидіяти певною мірою певним типам політики президента Трампа. Але натомість закликають до імпічменту, який не має жодного шансу пройти через Конгрес«, — зазначив доцент.

Нагадаємо, конгресмен від Демократичної партії у Палаті представників Шрі Танедар вніс статті про імпічмент Трампа. Конгресмен звинуватив президента США у серйозних порушеннях.