Насколько реален импичмент Трампа: эксперт объяснил

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли возможен, ведь Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса.

Об этом директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассказал в эфире «Киев24».

Эксперт убежден, что инициаторы импичмента Трампа даже не смогут поставить этот вопрос на голосование.

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«Я думаю, что таких оснований не может быть в данном контексте — контексте политическом. Республиканская партия контролирует обе палаты американского Конгресса, поэтому речь даже не идет о голосованиях этого вопроса в Сенате или Палате представителей, которые инициаторы импичмента наверняка проиграют. Они даже не смогут поставить это на голосование», — объяснил Дубовик.

Инициативу демократов с импичментом он считает отвлечением внимания.

«Сейчас это просто, я думаю, отвлечение внимания от действительно интересных и важных направлений из того, что демократы должны сделать: противодействовать в определенной степени определенным типам политики президента Трампа. Но вместо этого призывают к импичменту, у которого нет никакого шанса пройти через Конгресс«, — отметил доцент.

Напомним, конгрессмен от Демократической партии в Палате представителей Шри Танедар внес статьи об импичменте Трампа. Конгрессмен обвинил президента США в серьезных нарушениях.