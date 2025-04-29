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ТСН в социальных сетях

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В результате пожара в гостинице погибли более 20 человек: подробности

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пожар

Пожар / © Pexels

В китайском городе Ляоян во время пожара в гостинице погибли 22 человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает центральное телевидение Китая CCTV.

Причина возгорания пока не установлена, огонь вспыхнул в ресторане около 12.25 в жилом квартале.

После пожара в Ляояне правительство провинции Ляонин и городские власти направили пожарных и добровольцев на место инцидента для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий, принимаются все необходимые меры.

Си Цзиньпин выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Ляояне и приказал провести расследование обстоятельств инцидента, выяснить причины трагедии и привлечь виновных к ответственности.

Премьер КНР Ли Цян дал указания по координации действий правительственных ведомств для ликвидации последствий пожара в Ляояне, в частности Министерство по чрезвычайным ситуациям направило специальную рабочую группу для руководства спасательными работами и выяснения причин инцидента.

Напомним, 20 апреля в Харькове возник пожар в 12-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди них 5 детей.

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