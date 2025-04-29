Внаслідок пожежі у готелі загинули понад 20 людей: подробиці

Пожежа / © Pexels

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У китайському місті Ляоян під час пожежі в готелі загинули 22 людини, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV.

Причина загоряння поки що не встановлена, вогонь спалахнув у ресторані близько 12:25 у житловому кварталі.

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Після пожежі у Ляояні уряд провінції Ляонін та міська влада направили пожежників і добровольців на місце інциденту для проведення пошуково-рятувальних робіт і ліквідації наслідків, вживаються усі необхідні заходи.

Сі Цзіньпін висловив співчуття рідним загиблих під час пожежі в Ляояні та наказав провести розслідування обставин інциденту, з’ясувати причини трагедії та притягнути винних до відповідальності.

Прем’єр КНР Лі Цян надав вказівки щодо координації дій урядових відомств для ліквідації наслідків пожежі в Ляояні, зокрема Міністерство з надзвичайних ситуацій направило спеціальну робочу групу для керівництва рятувальними роботами та з’ясування причин інциденту.

Нагадаємо, 20 квітня у Харкові виникла пожежа у 12-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей.