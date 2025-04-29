Курс валют на 30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 18 копеек и составляет 41,56 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,56 (-18 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,28 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,07 (-1 коп.)

Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.

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