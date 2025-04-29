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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В РПЦ выбрали новых кураторов для "расшатывания" Украины: детали от разведки

Под прикрытием религиозного сотрудничества РПЦ продолжает быть инструментом гибридного влияния России для дестабилизации ситуации в Украине.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Новые кураторы РПЦ для работы по Украине

Новые кураторы РПЦ для работы по Украине / © ГУР Минобороны

Российские власти дальше пытаются расшатать единство украинского общества. Для реализации своих политических интересов Кремль определил новых представителей Русской православной церкви, ответственных за продвижение идей «русского мира» в Украине.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С РПЦ кураторами для работы по Украине стали:

  • митрополит Антоний (Антон Севрюк) — глава отдела внешних церковных связей РПЦ, приближенный к патриарху Кириллу. Обладает широкими связями в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы России под видом церковной дипломатии;

  • митрополит Дионисий (Петр Порубай) — митрополит омский и таврический, активный пропагандист идеологии Кремля и концепции «русского мира»;

  • митрополит Павел (Георгий Пономарев) — патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу РПЦ в странах ближнего зарубежья;

  • митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) — глава санкт-петербургской митрополии, тесно связанный с российскими силовыми структурами. Он является активным участником реализации пропагандистских мер под прикрытием церковной деятельности.

Какие задачи у этих кураторов?

По данным украинской разведки, упомянутые деятели РПЦ должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых расположен в России, и другими пророссийскими элементами в Украине. Кураторы должны передавать им указания от спецслужб и контролировать совершение провокаций в интересах российских властей.

«Под прикрытием „религиозного сотрудничества“ рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине», — резюмировали в ГУР.

Напомним, в январе украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому — экс-нардепу от пророссийской партии «Оппозиционный блок» и «куратору» РПЦ в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
461
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