В РПЦ выбрали новых кураторов для "расшатывания" Украины: детали от разведки

Новые кураторы РПЦ для работы по Украине / © ГУР Минобороны

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Российские власти дальше пытаются расшатать единство украинского общества. Для реализации своих политических интересов Кремль определил новых представителей Русской православной церкви, ответственных за продвижение идей «русского мира» в Украине.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С РПЦ кураторами для работы по Украине стали:

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митрополит Антоний (Антон Севрюк) — глава отдела внешних церковных связей РПЦ, приближенный к патриарху Кириллу. Обладает широкими связями в международных церковных кругах и активно продвигает политические интересы России под видом церковной дипломатии;

митрополит Дионисий (Петр Порубай) — митрополит омский и таврический, активный пропагандист идеологии Кремля и концепции «русского мира»;

митрополит Павел (Георгий Пономарев) — патриарший наместник московской митрополии, ответственный за работу РПЦ в странах ближнего зарубежья;

митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков) — глава санкт-петербургской митрополии, тесно связанный с российскими силовыми структурами. Он является активным участником реализации пропагандистских мер под прикрытием церковной деятельности.

Какие задачи у этих кураторов?

По данным украинской разведки, упомянутые деятели РПЦ должны организовать и координировать контакты с религиозными организациями, руководящий центр которых расположен в России, и другими пророссийскими элементами в Украине. Кураторы должны передавать им указания от спецслужб и контролировать совершение провокаций в интересах российских властей.

«Под прикрытием „религиозного сотрудничества“ рпц продолжает выполнять функции инструмента гибридного влияния России, направленного на дестабилизацию ситуации в Украине», — резюмировали в ГУР.

Напомним, в январе украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому — экс-нардепу от пророссийской партии «Оппозиционный блок» и «куратору» РПЦ в Украине.