Amazon запускает конкурента Starlink: на орбиту выведены первые спутники

Космическая ракета. / © Pixabay

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Компания Amazon сделала первый большой шаг в рамках проекта Kuiper, запустив на орбиту первые 27 спутников из запланированных более чем трех тысяч. Запуск состоялся 29 апреля с космодрома во Флориде с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance – совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin.

Об этом пишет Reuters.

Проект Kuiper, анонсированный в 2019 году, оценивается в 10 миллиардов долларов и преследует цель обеспечить глобальное широкополосное интернет-покрытие, в частности в малодоступных регионах. Таким образом, Amazon вступает в прямую конкуренцию с уже действующей сетью Starlink от SpaceX.

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Первый запуск, который должен был состояться еще в начале апреля, был отложен из-за погодных условий. В общей сложности Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту 3236 спутников. По условиям лицензии Федеральной комиссии по связи США (FCC), компания должна развернуть хотя бы половину этой группировки до середины 2026 года. Аналитики отмечают, что, учитывая медленный старт Amazon, вероятно, придется обратиться за продлением сроков.

В ближайшие часы или дни Amazon планирует объявить об установлении связи с новыми спутниками из своего центра управления в Редмонде, штат Вашингтон. Если испытания пройдут успешно, компания планирует приступить к предоставлению первых интернет-услуг уже в конце 2025 года.

Генеральный директор ULA Тори Бруно ранее сообщил Reuters, что до конца года планируется еще не менее пяти запусков в рамках проекта Kuiper. Согласно заявке Amazon в FCC, уже на базе 578 спутников компания сможет начать предоставление услуг в некоторых северных и южных регионах планеты.

Хотя Amazon выходит на рынок интернета с орбиты с определенным опозданием, компания делает ставку на свой огромный опыт в сфере потребительских технологий и облачных вычислений, что должно стать конкурентным преимуществом перед Starlink.