Amazon розгортає конкурента Starlink: на орбіту виведені перші супутники

Космічна ракета. / © Pixabay

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Компанія Amazon здійснила перший великий крок у межах проєкту Kuiper, запустивши на орбіту перші 27 супутників із запланованих понад трьох тисяч. Запуск відбувся 29 квітня з космодрому у Флориді за допомогою ракети Atlas V компанії United Launch Alliance — спільного підприємства Boeing та Lockheed Martin.

Про це пише Reuters.

Проєкт Kuiper, анонсований у 2019 році, оцінюється у 10 мільярдів доларів і має на меті забезпечити глобальне широкосмугове інтернет-покриття, зокрема в малодоступних регіонах. Таким чином Amazon вступає у пряму конкуренцію з уже діючою мережею Starlink від SpaceX.

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Перший запуск, який мав відбутися ще на початку квітня, був відкладений через погодні умови. Загалом Amazon планує вивести на низьку навколоземну орбіту 3236 супутників. За умовами ліцензії Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), компанія має розгорнути принаймні половину цього угруповання до середини 2026 року. Аналітики зазначають, що з огляду на повільний старт Amazon, імовірно, доведеться звернутися за продовженням термінів.

У найближчі години або дні Amazon планує оголосити про встановлення зв’язку з новими супутниками зі свого центру управління у Редмонді, штат Вашингтон. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія планує розпочати надання перших інтернет-послуг уже наприкінці 2025 року.

Генеральний директор ULA Торі Бруно раніше повідомив Reuters, що до кінця року планується ще щонайменше п’ять запусків у межах проєкту Kuiper. Згідно з заявкою Amazon до FCC, вже на базі 578 супутників компанія зможе розпочати надання послуг у деяких північних та південних регіонах планети.

Хоча Amazon виходить на ринок інтернету з орбіти з певним запізненням, компанія робить ставку на свій величезний досвід у сфері споживчих технологій та хмарних обчислень, що має стати її конкурентною перевагою перед Starlink.