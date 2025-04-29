- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин боится за свой парад 9 мая: в СНБО объяснили "перемирие" Кремля
Диктатору нужно перемирие, чтобы по столице РФ не нанеслись удары БПЛА.
Владимир Путин не верит в российскую ПВО. Он боится за свой парад на 9 мая, на который многие могут не приехать.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"При этом Путин не прекращает огонь, потому что хочет дальше воевать. Какая больная голова у него", — отметил Коваленко.
Ранее говорилось, что перемирие на дне празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Кремль использует так называемое перемирие с 7 по 9 мая для перегруппировки сил.