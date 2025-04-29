Путин боится за свой парад 9 мая: в СНБО объяснили "перемирие" Кремля

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Владимир Путин не верит в российскую ПВО. Он боится за свой парад на 9 мая, на который многие могут не приехать.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"При этом Путин не прекращает огонь, потому что хочет дальше воевать. Какая больная голова у него", — отметил Коваленко.

Реклама

Ранее говорилось, что перемирие на дне празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Кремль использует так называемое перемирие с 7 по 9 мая для перегруппировки сил.