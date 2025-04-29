ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Путин боится за свой парад 9 мая: в СНБО объяснили "перемирие" Кремля

Диктатору нужно перемирие, чтобы по столице РФ не нанеслись удары БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Владимир Путин не верит в российскую ПВО. Он боится за свой парад на 9 мая, на который многие могут не приехать.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"При этом Путин не прекращает огонь, потому что хочет дальше воевать. Какая больная голова у него", — отметил Коваленко.

Ранее говорилось, что перемирие на дне празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Кремль использует так называемое перемирие с 7 по 9 мая для перегруппировки сил.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie