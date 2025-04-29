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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Чего ожидать от "путинского перемирия": прогноз таролога

Таролог рассказал, что может скрывать «перемирие» Путина на 9 мая.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Таро о войне

Прогноз Таро / © pexels.com

Карты Таро дают неоднозначный прогноз по поводу последних заявлений Кремля о «перемирии» на 9 мая.

Об этом рассказал экстрасенс Роман Завидовский.

С одной стороны, карта Подвешенного указывает на временную задержку или заморозку ситуации. Однако две другие карты — Кладбище и Рыцарь Мечей — наталкивают на тревожные мысли.

«Мне кажется что все-таки возможно гражданских и оставят в покое, а вот на фронте я думаю ситуация наоборот может стать жестче», — заявил Завидовский.

Наиболее «горячими» могут оказаться Донецкое, Купянско-Покровское и Херсонское направления.

«Мне кажется, что именно по линиям фронта пойдут такие достаточно серьезные наступательные действия и атаки», — добавил экстрасенс.

Ранее экстрасенс ответил, уступит ли Украина оккупированные территории.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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