Таропрогноз на 28 апреля-4 мая 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним - решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас на предстоящую неделю с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Реклама

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как по отношению к себе, так и к другим.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие взгляды.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, принадлежит к младшим арканам Таро, она рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Сейчас вы не хотите двигаться с места по принципу, однако это – неправильная позиция. Также вас заполняет желание рассчитывать только на свои силы.

Карта намекает, что нужно с умом реагировать на брошенные вам вызовы и говорить "нет". Удерживайте внутреннее желание разрушения внутри. Будьте решительны в сложной ситуации и устойчивы в общении с врагами. Не вовлекайтесь в бессодержательную борьбу и агрессивное взаимодействие.

Крепко стойте на ногах и отстаивайте свои права и принципы. В течение этой недели придется бороться не только с внешними проблемами, но и с внутренними демонами и страхами, но вы выйдете победителем из этого герца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.