Чого очікувати від "путінського перемир’я": прогноз таролога

Прогноз Таро / © pexels.com

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Карти Таро дають неоднозначний прогноз щодо останніх заяв Кремля про «перемир’я» на 9 травня.

Про це розповів екстрасенс Роман Завидовський.

З одного боку, карта Підвішеного вказує на тимчасову затримку або замороження ситуації. Однак дві інші карти — Кладовище та Лицар Мечів — наштовхують на тривожні думки.

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«Мені здається що все-таки можливо цивільних і лишать в спокої, а от на фронті я думаю ситуація навпаки може стати жорсткішою», — заявив Завидовський.

Найбільш «гарячими» можуть виявитися Донецький, Куп’янсько-Покровський та Херсонський напрямки.

«Мені здається, що саме по лініях фронту підуть такі досить серйозні наступальні дії та атаки», — додав екстрасенс.

Раніше екстрасенс відповів, чи поступиться Україна окупованими територіями.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.