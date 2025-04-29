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- Астрологія
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Чого очікувати від "путінського перемир’я": прогноз таролога
Таролог розповів, що може приховувати «перемир’я» Путіна на 9 травня.
Карти Таро дають неоднозначний прогноз щодо останніх заяв Кремля про «перемир’я» на 9 травня.
Про це розповів екстрасенс Роман Завидовський.
З одного боку, карта Підвішеного вказує на тимчасову затримку або замороження ситуації. Однак дві інші карти — Кладовище та Лицар Мечів — наштовхують на тривожні думки.
«Мені здається що все-таки можливо цивільних і лишать в спокої, а от на фронті я думаю ситуація навпаки може стати жорсткішою», — заявив Завидовський.
Найбільш «гарячими» можуть виявитися Донецький, Куп’янсько-Покровський та Херсонський напрямки.
«Мені здається, що саме по лініях фронту підуть такі досить серйозні наступальні дії та атаки», — додав екстрасенс.
Раніше екстрасенс відповів, чи поступиться Україна окупованими територіями.
Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.