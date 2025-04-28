Коли буде тиша від сирен: Відаюча Ма дала чітку відповідь

Відаюча Ма / © скриншот з відео

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Літом в Україні стане набагато тихіше.

Таку дуску висловила астрологиня й тарологиня Відаюча Ма, справжнє ім’я — Ірина Гергель, на YouTube-каналі «Мій світ», відповідаючи на запитання, коли буде тиша від сирен.

«Давайте подивимось кінець весни — чи можливо зупинення військових дій і літання цих апаратів? Дивіться, воно до того йде. От я перший раз, мабуть, прямо так спокійно про це говорю. Тому що зараз ми бачили, що щось не те, щось не те… До кінця весни підуть більш спокійні і дружелюбні перемовини по Шістці Кубків, бачите? Літо — випадає Зірка. Вона говорить, що тут уже можливо, але будуть якісь ще перемовини з Євросоюзом і трошечки віддалиться. Але буде набагато вже спокійніше», — прогнозує вона.

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Відаюча Ма зазначила, що про мирну угоду більше буде йтися восени.

«І до кінця осені, на початок зими, можна сказати, що вже будуть якісь розмови про ресурсність, про своє», — підсумувала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.