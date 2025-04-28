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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3664
Час на прочитання
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Через атаку «Шахедів» у Черкасах є пошкодження об’єкта інфраструктури: влада звернулася до мешканців

Ворожі БпЛА атакували регіон понад 4 години.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака дронів

Атака дронів / © ТСН.ua

Сьогодні, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «Шахедів». На жаль, є пошкодження об’єкта інфраструктури.

Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

«Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об’єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби», — йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію мають повідомити протягом дня.

Нагадаємо, в Черкасах та області зранку й до обіду 28 квітня лунали серії вибухи. Регіон перебував під масованою атакою ворожих «Шахедів».

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Дата публікації
Кількість переглядів
3664
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