Через атаку «Шахедів» у Черкасах є пошкодження об’єкта інфраструктури: влада звернулася до мешканців

Атака дронів / © ТСН.ua

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Сьогодні, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «Шахедів». На жаль, є пошкодження об’єкта інфраструктури.

Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

«Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об’єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби», — йдеться у повідомленні.

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Більш детальну інформацію мають повідомити протягом дня.

Нагадаємо, в Черкасах та області зранку й до обіду 28 квітня лунали серії вибухи. Регіон перебував під масованою атакою ворожих «Шахедів».