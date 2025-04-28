Путін оголосив про нове перемир’я: точний час

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомили у Кремлі.

«За рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги — з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня — російська сторона оголошує перемир’я. На цей період зупиняються усі бойові дії», — йдеться в заяві.

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У Кремлі зазначили, що «українська сторона має наслідувати цей приклад». Водночас там пригрозили, що у разі порушень перемир’я українською стороною російські війська «дадуть адекватну та ефективну відповідь».

Москва вкотре взялася запевняти у своїй готовності до «мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами».

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва погодиться на припинення вогню за гарантій, що воно не буде використане для посилення ЗСУ і за умови припинення постачання зброї.