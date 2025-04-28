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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин объявил о новом перемирии: точное время

Кремль заявил о прекращении всех боевых действий по случаю российского Дня победы 9 мая, пригрозив «адекватным ответом» в случае нарушения перемирия.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в Кремле.

«По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летия Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. В этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в заявлении.

В Кремле отметили, что «украинская сторона должна последовать этому примеру». В то же время там пригрозили, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские войска «дадут адекватный и эффективный ответ».

Москва в очередной раз принялась уверять в своей готовности к «мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивное взаимодействие с международными партнерами».

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва согласится на прекращение огня при условии гарантий, что оно не будет использовано для усиления ВСУ и при условии прекращения поставок оружия.

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