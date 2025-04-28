Оптична ілюзія з числами спричинила гарячу суперечку в Мережі

Оптична ілюзія / © Соцмережа X

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Оптична ілюзія, якою поділилися в соцмережі Х, розділила користувачів через те, які саме числа вони бачать усередині закрученого кола. Дехто навіть замислився над тим, чи варто йому звернутися до лікаря.

Про це пише The Mirror.

Оптична ілюзія викликала бурхливу дискусію в Мережі та залишила людей у суперечці через приховані числа у загадковому зображенні.

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Гіпнотичне зображення — це коло, заповнене згущеними чорними спіралями. Проте основною темою обговорення стала плутанина щодо того, що саме розміщене всередині кола — яке число там приховано.

Користувач Х під ніком Benonwine запитав онлайн: «Ви бачите число? Якщо так, яке саме?».

Один із користувачів відповів: «45 283… а в чому підступ?»

«Мені варто записатися на прийом до лікаря? Я бачу лише 528. Це щось означає для мого зору?» — написала інша людина.

Один із користувачів соцмережі висунув теорію, що кількість чисел, які можна побачити, залежить від чутливості до контрасту. Водночас інші юзери скористалися інструментами редагування зображень, щоб розчистити малюнок і дізнатися правду. Ілюзія навіть викликала філософські роздуми у деяких людей.

«Що довше дивишся, то більше бачиш. У тінях є життя, тож не дозволяй світлу осліпити тебе», — написав один чоловік.

Проте інші просто посміялися — ще один користувач написав: «Учора ввечері, коли я був напідпитку, я бачив усі числа. Сьогодні ж бачу тільки три числа». Він завершив своє повідомлення усміхненим смайлом і додав: «Моє дослідження завершено: у стані сп’яніння бачиш більше!»

Оптична ілюзія / © Соцмережа X

До слова, раніше користувачі Мережі були введені в оману, намагаючись розгледіти приховане число у складній оптичній ілюзії, яке нібито можуть знайти лише люди з найгострішим зором.