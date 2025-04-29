Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Объявленное трехдневное перемирие по случаю 9 мая — это очередной трюк, который разыграл президент России Владимир Путин. Настоящая цель внезапного объявления перемирия — это попытка «втереть пыль в глаза» президенту США Дональду Трампу.

Такое мнение в своей статье высказал внештатный старший научный сотрудник программы Евразии Института исследований внешней политики, доктор Стивен Дж. Бланк.

Российский День победы 9 мая — это самый грандиозный праздник среди всех военных событий в РФ. Эксперт отметил, что Путин превратил его в показательную платформу для своей пропаганды. Праздник мог выглядеть удобным поводом для перемирия — однако ничего подобного не случалось в предыдущие годы войны.

Реклама

Что на самом деле задумал Путин со своим перемирием?

«Настоящая цель внезапного объявления перемирия — это попытка „втереть пыль в глаза“ президенту Трампу. Этот трюк демонстрирует не только обеспокоенность Путина, что Трамп может выйти из переговоров раньше, чем Путин получит свое, но и его пренебрежение к интеллекту Трампа», — убежден Бланк.

Он объяснил, что причина такой игры — угроза президента США выйти из процесса «навязывания Украине пророссийского мира», если боевые действия не прекратятся. Выход американского лидера из переговоров означает, что Путин не сможет «захватить» уступки, полученные благодаря «нетерпеливости Трампа и его невежеству в вопросах войны».

Речь идет о таких уступках:

де-юре признание Крыма российским;

де-факто признание Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей российскими, хотя агрессор не контролирует их полностью;

запрет для Украины на вступление в НАТО;

отсутствие каких-либо гарантий безопасности со стороны США;

отмена американских санкций против России, что приведет к экономическому сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

«Эти предложения ничего не дают Украине и фактически приравниваются ко второму Мюнхенскому договору, когда крупные государства договариваются за спиной жертвы, фактически обрекая ее на расчленение, что имеет чрезвычайно серьезные последствия для международной безопасности. Становится понятно, что немногие из европейских миротворцев прибудут в Украину из-за российских угроз», — отмечает автор статьи.

Путин хочет уступок и не стремится к переговорам

В публикации говорится, что продолжая обстрелы гражданских объектов Украины и нарушая собственное «пасхальное перемирие», Путин рискует испортить свои отношения с Трампом. Последний явно не в восторге от действий российского диктатора. Позитивная встреча американского лидера с президентом Украины Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска также может свидетельствовать об изменении в отношении Трампа. На самом деле, президент США уже угрожает новыми санкциями против России.

«Поэтому Путин внезапно объявил одностороннее перемирие ко Дню победы, надеясь, что это заставит Трампа вернуть сделанные уступки«, — объяснил эксперт.

Он акцентировал, что Путин неискрен в своем жесте и не стремится к реальным переговорам. Его расчет на такое перемирие свидетельствует о том, как низко он оценивает способность Трампа защищать интересы Запада. В этом контексте автор статьи обратил внимание, что уже сейчас глава МИД России Лавров заявляет международной аудитории, что Крым — это «решенный вопрос», потому что Москва не ведет переговоры о собственной территории, а признание оккупированных четырех областей Украины является предпосылкой для начала переговоров.

«Это означает, что Россия не намерена вести честные переговоры, в то время как она требует вознаграждения еще до их начала. Это типичный подход Москвы — сохранять плоды агрессии еще до заключения мира», — констатировал Бланк.

Гарантия новых войн в Европе

Он также указал, что это перемирие лишь маскирует истинную цель Путина — его жажду империи и пренебрежение к США и Трампу.

Автор статьи раскритиковал нынешнюю американскую администрацию.

«Предоставлять России все, что она хочет, унижая Украину, Европу и международную безопасность — это не мир с честью. Это не мир вообще. Это гарантия новых войн в Европе и за ее пределами. Администрация может убеждать себя и других, что добивается мира. Но, как говорил классик: „Господа говорят о мире, но мира нет“, — резюмировал Бланк.

Кстати, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, Путин объявил перемирие по случаю 9 мая, чтобы оградить Москву от возможных ударов украинских беспилотников.