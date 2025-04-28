Эксперт раскрыл истинную цель "перемирия" Путина на 9 мая

Зачем Путин объявил перемирие на 9 мая / © ТСН.ua

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Российский лидер Владимир Путин объявил о так называемом "перемирии" на время празднования 80-летия победы в советско-германской войне, чтобы защитить Москву от возможных ударов украинских беспилотников.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"Это военная хитрость", - отметил Селезнев, объяснив, что Кремль озабочен тем, чтобы продемонстрировать безопасность Москвы на фоне риска атак беспилотников в дни празднований.

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По его мнению, объявление перемирия связано со стремлением создать иллюзию стабильности и успокоить внутреннюю аудиторию, чтобы безопасно провести парад на Красной площади.

Селезнев также напомнил, что в период с 2014 по 2022 годы подобные "перемирия" согласовывались с Россией не менее 25 раз, но ни разу договоренности не выдерживали даже суток. Бывали случаи, когда российская сторона нарушала перемирие уже через несколько минут после объявления. Такая же ситуация была и в этом году во время пасхального перемирия, когда российские войска продолжали обстрелы.

"Нужно дождаться ответа украинского руководства на такие инициативы Путина", - отметил Селезнев, подчеркнув, что "нет никакого доверия" к подобным предложениям со стороны российских властей.

Напомним, ранее мы писали о том, что последнее предложение президента России Владимира Путина о перемирии появилось именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стал проявлять разочарование в Путине.