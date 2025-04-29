Павел Климкин объяснил, почему перемирие Путина – это только маневр для Запада

Владимир Путин. / © Associated Press

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Объявление Путиным так называемого "перемирия" на 9 мая имеет целью создать иллюзию инициативы со стороны Кремля, однако настоящего прекращения огня за этим не стоит.

Такое мнение высказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин на "Украинском радио".

Климкин напомнил, что в Белом доме уже заявили о четком видении Дональда Трампа: речь идет только о полном, надежном и длительном прекращении огня, а не о временных акциях, привязанных к российским праздникам. Похожую позицию высказал и МИД Украины — Киев готов поддержать только настоящее завершение боевых действий, а не символические паузы для проведения парадов на Красной площади.

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"Путин хочет показать, что у него инициатива. Для него это очень важно, это сигнал американцам и европейцам. Но сигнал не особенный, поскольку на спутниковые снимки смотрят все. То есть все это болтовня, которая нам известна", - пояснил Климкин.

Он также отметил, что объявление о перемирии совпадает с тем, что Трамп начинает раздражаться из-за отсутствия быстрых результатов. Для нынешнего президента США критически важно к началу лета показать хоть какой-нибудь прогресс в переговорах по Украине, иначе на него начнут давить вопросами о новых дедлайнах.

Также Климкин подчеркнул, что Трамп стремится перезагрузить отношения с Путиным не из-за личных симпатий, а из-за стратегических интересов:

"Трамп хочет перезагрузить отношения с Путиным. И это ему нужно не потому, что он Путина очень любит, а есть стратегические вопросы - стратегические вооружения, Ближний Восток и другие аспекты".

В то же время он отметил, что в настоящее время Трамп ограниченно использует имеющиеся рычаги влияния на Россию, хотя возможности для давления на Кремль, в частности из-за экономических санкций, в США все еще значительны.

Напомним, что Кремль снова предлагает свои "мирные инициативы". На этот раз речь идет о трехдневном перемирии на 9 мая.