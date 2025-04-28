Кремль предлагает "перемирие" на 9 мая: что на самом деле планирует Путин

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Кремль снова предлагает свои «мирные инициативы». В этот раз речь идет о трехдневном перемирии на 9 мая.

В свою очередь Украина неоднократно заявляла о настоящем прекращении огня, а не частичном или приуроченном к определенной дате.

Что скрывает очередное прекращение огня от Кремля и какие настоящие цели кремлевского диктатора — узнавал ТСН.ua.

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Очередное перемирие от Путина

Владимир Путин объявил о перемирии до 9 мая. Такое решение он принял по случаю российского Дня победы, когда в стране будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне.

Боевые действия приостановятся с 0:00 часов с 7 на 8 мая до 0:00 часов с 10 на 11 мая. Таким образом, так называемое «перемирие» продлится три дня.

Также в случае нарушений режима тишины со стороны украинской стороны Кремль грозится предоставить «адекватный и эффективный ответ».

Стоит отметить, что Москва снова пытается уверять в своей готовности к «мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивное взаимодействие с международными партнерами».

Напомним, недавно Кремль объявлял о перемирии на Пасху . Однако в тот период, Украину продолжала атаковать армия РФ.

Трамп разочаровывается в Путине

Представитель Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидерах Украины и России из-за отсутствия реальных шагов к постоянному прекращению огня.

После заявления Путина о трехдневном перемирии Ливит подчеркнула, что американскому президенту нужно «настоящее и окончательное прекращение войны», а не «кратковременные перерывы в боях».

Она также подчеркнула, что Трамп до сих пор верит в возможность достижения мира, но его терпение не безгранично.

«Президент все больше разочарован тем, что обе стороны не могут сесть за стол переговоров и договориться о выходе из этой ситуации», — сказала Ливит.

Однако Трамп высоко оценил свою последнюю встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, отметив, что после беседы украинский президент стал более сдержанным.

Ливитт также напомнила, что Трамп хочет восстановить свою роль «миротворческого лидера», как это было во время его первого президентского срока, и что он снова готов взять на себя эту миссию.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что перемирие должно быть «не для парада, а для реального и устойчивого мира».

Он подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает Украину, убивает гражданских и в то же время объявляет временные перемирия, которые сама нарушает — как это было во время Пасхи.

Руководитель ОП считает, что предложение о краткосрочном прекращении огня с 8 по 11 мая является лишь очередной попыткой манипуляции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х отметил, что если Кремль хочет мира, то следует немедленно прекратить огонь и не ждать 8 мая.

Глава МИД считает, что если огонь можно прекратить «сейчас и от любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада».

Он подчеркнул, что Украина готова к поддержанию постоянного и полного прекращения огня, которое предлагает украинская сторона сроком не менее 30 дней.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что новое перемирие от Путина не является настоящей инициативой мира.

«Почему не полное и всеобъемлющее прекращение огня? Все, что не всеобъемлющее прекращение огня, является российской манипуляцией в информационных и военных целях, попыткой скрыть намерения продолжать войну», — написал Коваленко в соцсети.

Руководитель ЦПИ считает предложение Путина попыткой РФ обмануть международное сообщество, создать иллюзию готовности к миру и выиграть время для перегруппировки войск и дальнейшей агрессии.

Почему перемирие объявлено именно сейчас?

В The Telegraph считают, что Путин предложил перемирие именно тогда, когда Трамп стал подозревать его в несерьезном отношении к мирным переговорам.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, американский президент заявил, что Путин, возможно, «просто тянет время» и, вероятно, не намерен прекратить войну.

Как сообщает The Telegraph, объявление о перемирии является своеобразным способом Путина удовлетворить Трампа.

В издании отмечают, что пока нет никаких доказательств, что Кремль готов отказаться от агрессии. Однако даже такие ограниченные инициативы как временное прекращение огня могут помочь России избежать новых санкций со стороны США, которые еще сильнее подорвут ее экономику.

Такого же мнения придерживается полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев. В эфире «Киев24» он заявил, что объявление о временном прекращении огня является своеобразной «военной хитростью».

Она состоит в том, чтобы оградить Москву от возможных ударов украинских беспилотников.

«Они очень волнуются, что 7, 8 или 9 мая в сторону Москвы и Подмосковья полетят хорошие украинские дроны», — сказал эксперт.

По его мнению, объявление о перемирии связано со стремлением создать иллюзию стабильности и успокоить внутреннюю аудиторию с тем, чтобы безопасно провести парад на Красной площади.

Путин пытается привлечь внимание

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что кроме политической поддержки Трампа и создания иллюзии контроля над ситуацией в войне, Путин пытается привлечь внимание к дате 9 мая.

В эфире Радио NV он рассказал, что реальной выгоды Москва не получит. Российский лидер лишь имитирует инициативу, ведь без победы до 9 мая ему остается только играть в прекращение огня. Хотя он и пытается выставить себя арбитром мира, в США понимают, что эта пауза ничего не изменит.

Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев убежден, что решение Кремля о прекращении огня не было случайным. Краев подчеркнул, что с 2015 года Кремль неоднократно объявлял «перемирие», передает 24 Канал.

Эксперт убежден, что это попытка манипулировать международным сообществом.

«Такие акции не будут иметь реальных последствий. Путин может повлиять разве что на пророссийских политиков в США, но на переговоры это вряд ли повлияет», — подчеркнул Краев.

Напомним, в Кремле цинично заявили, что ожидают от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров. Мол, Москва к этому готова.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал решающую неделю для соглашения о мире в Украине.

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