"Путин издевается над Трампом": сенатор США сделал заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Российский "фюрер" Владимир Путин нарушил каждое обещание, которое он дал президенту США Дональду Трампу.

Об этом заявил сенатор Джон Кеннеди в эфире одного из телеканалов.

Кеннеди подчеркнул, что Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу". Что больше – ситуация не улучшится, пока Вашингтон не продемонстрирует решительность в противостоянии России.

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"Путин думает, что мы его боимся. Он считает, что мы готовы уступить, лишь бы избежать конфликта. Каждый раз, когда мы уступаем без решительного ответа, он заходит еще дальше. Путин понимает только силу. Если мы не дадим ему понять, что готовы защищать свои принципы, он продолжит свои агрессивные действия", - сказал он.

Кроме того, политик выразил скептицизм по поводу надежности слов российского диктатора. Кеннеди подчеркнул, что Путин требует сохранения контроля над оккупированными территориями, запрещения вступления Украины в НАТО и прекращения помощи Киеву со стороны США и Европы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заинтриговал ответом на вопрос, верит ли он российскому "фюреру" Владимиру Путину.

Дата публикации 21:00, 27.04.25 Количество просмотров 12 Мир в Украине! США и Европа зашевелились! Готовы четкие планы! Смотрите сами!