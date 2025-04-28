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На прогулке в саду: Меган Маркл опубликовала новое фото своих детей
Герцогиня Сассекская не показывает лиц принца Арчи и принцессы Лилибет, но мы можем видеть какие рыжие волосы у ее двоих детей.
Принц Гарри однозначно был прав, когда во время одного из интервью заявил, что ген рыжих (имеется ввиду ген семьи Спенсеров) очень сильный. У обоих его детей — сына Арчи и дочери Лилибет — жгуче рыжие волосы.
В воскресенье, 27 апреля, Меагн поделилась некоторыми новыми фотографиями своих детей, которые сделала во время прогулки по их саду в доме в Монтесито, где семья живет с 2020 года.
«Воскресная любовь… с моими маленькими любимцами», — мило подписала Меган свой пост в Instagram.
Жена принца Гарри включила три изображения в карусель, на первом из которых она улыбалась, гладя большой розовый цветок с Лилибет рядом с собой. Камера запечатлела затылок маленькой девочки, подчеркнув ее длинные рыжие волосы. Меган на фото одета в синий джемпер с круглым вырезом из хлопка от Polo Ralph Lauren и в брюки от Anine Bing.
В пост также была включена фотография Арчи сзади, рассматривающего розовые цветы, и еще одна фотография пятилетнего мальчика, держащего цветок перед своим лицом.
Меган редко делится фотографиями своих детей и из соображений безопасности не показывает их лиц. Однако, с момента, когда она возобновила деятельность в Instagram в январе 2025 года, таких снимков в публичном пространстве стало больше.