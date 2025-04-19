Новый премьер Канады назвал страны-угрозы для мира

Марк Корни. / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни назвал Китай одной из самых больших угроз для безопасности страны с точки зрения иностранного вмешательства.

Об этом он заявил во время дебатов, сообщает Reuters.

"Китай - в геополитическом смысле", - ответил Карни на вопрос о главной угрозе безопасности для Канады.

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По его словам, Оттава должна противостоять внешнему влиянию КНР. Кроме того, он подверг критике Пекин за партнерство с Россией в войне против Украины. Канадский премьер заявил, что это создает угрозу не только Азии в целом, но и Тайваню.

Напомним, эксперт Виталий Кулик высказался о том, почему Китай заинтересован в войне в Украине. По его словам, КНР способна остановить войну, но не желает этого делать. Для Пекина – это игра с победой в любом случае.

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 86 Шок! Китайские пленники заговорили! Услышьте первым признание!