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Новый премьер Канады назвал страны-угрозы для мира
Оттава должна противостоять внешнему влиянию со стороны КНР.
Премьер-министр Канады Марк Карни назвал Китай одной из самых больших угроз для безопасности страны с точки зрения иностранного вмешательства.
Об этом он заявил во время дебатов, сообщает Reuters.
"Китай - в геополитическом смысле", - ответил Карни на вопрос о главной угрозе безопасности для Канады.
По его словам, Оттава должна противостоять внешнему влиянию КНР. Кроме того, он подверг критике Пекин за партнерство с Россией в войне против Украины. Канадский премьер заявил, что это создает угрозу не только Азии в целом, но и Тайваню.
Напомним, эксперт Виталий Кулик высказался о том, почему Китай заинтересован в войне в Украине. По его словам, КНР способна остановить войну, но не желает этого делать. Для Пекина – это игра с победой в любом случае.