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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Новый премьер Канады назвал страны-угрозы для мира

Оттава должна противостоять внешнему влиянию со стороны КНР.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Марк Корни.

Марк Корни. / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал Китай одной из самых больших угроз для безопасности страны с точки зрения иностранного вмешательства.

Об этом он заявил во время дебатов, сообщает Reuters.

"Китай - в геополитическом смысле", - ответил Карни на вопрос о главной угрозе безопасности для Канады.

По его словам, Оттава должна противостоять внешнему влиянию КНР. Кроме того, он подверг критике Пекин за партнерство с Россией в войне против Украины. Канадский премьер заявил, что это создает угрозу не только Азии в целом, но и Тайваню.

Напомним, эксперт Виталий Кулик высказался о том, почему Китай заинтересован в войне в Украине. По его словам, КНР способна остановить войну, но не желает этого делать. Для Пекина – это игра с победой в любом случае.

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