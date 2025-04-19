День ангела 19 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 19 апреля

19 апреля 2025 поздравьте с именинами Виктора, Георгия, Ивана, Семена.

Виктор — латинское происхождение, означает “победитель”. В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится успешным, заботливым.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве добр и умен. Во взрослом возрасте становится честолюбивым, часто живет в вымышленном мире.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве добродушен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Семен — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Богом в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится незлобивым, легким в общении.

День ангела 19 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, бережет от всего злого, направляет на верный путь и помогает воплощать мечты. Желаю света, тепла, благополучия и душевного покоя!

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С Днем ангела тебя! Пусть сердце всегда будет наполнено любовью, а душа — спокойствием.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный друг нежно шепчет тебе на ухо добрые советы, покрывает своим крылом от забот и хранит твое сердце светлым. Желаю тебе красоты во всем — в словах, мыслях, чувствах и действиях.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы у твоего небесного хранителя не было ни минуты свободной — всегда был рядом, особенно в приключениях и на виражах жизни. Пусть он работает без выходных, а ты живешь легко и с радостью!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой покровитель оберегает тебя каждый день, подсказывает, поддерживает и вдохновляет. Здоровья, мира в душе и гармонии с окружающим миром!