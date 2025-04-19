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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ по состоянию на 19 апреля. / © Associated Press

По состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации .

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 940 150 (+1180) человек,

  • танков ‒ 10676 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22266 (+9) ед,

  • артиллерийских систем – 26600 (+70) ед,

  • РСЗО – 1368 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1139 (+3) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111),

  • крылатые ракеты ‒ 3148 (+3),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208) ед,

  • специальная техника – 3858 (+0).

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.

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