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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации .
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 940 150 (+1180) человек,
танков ‒ 10676 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22266 (+9) ед,
артиллерийских систем – 26600 (+70) ед,
РСЗО – 1368 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1139 (+3) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 33176 (+111),
крылатые ракеты ‒ 3148 (+3),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 45162 (+208) ед,
специальная техника – 3858 (+0).
Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.