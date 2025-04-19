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Финляндия засекретила поставки оружия в Украину
Причинами стали изменения в глобальной ситуации безопасности.
Миниобороны Финляндии перестало раскрывать информацию об экспорте оборонного оборудования. Одной из пригласивших секретность стран является Израиль. Секретные поставки оружия также осуществляются в Украину.
Об этом сообщает финское издание Yle.
«С 2000 до 2020 года не было никакого решения о выдаче экспортной лицензии, которое потребовало бы засекречивания», — сказал эксперт Центра исследований мира и конфликтов Кари Паасонен.
Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.
Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.
«Экспорт оружия — это политическое решение. Практически вся информация о нем поступает от власти. Если власть делится меньше информации, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства», — отмечает Паасонен.
Ранее сообщалось, что Финляндия не планирует отправлять миротворцев в Украину, поскольку этот вопрос не актуален в нынешних условиях войны.