Финляндия засекретила поставки оружия в Украину

Флаг Финляндии / © Associated Press

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Миниобороны Финляндии перестало раскрывать информацию об экспорте оборонного оборудования. Одной из пригласивших секретность стран является Израиль. Секретные поставки оружия также осуществляются в Украину.

Об этом сообщает финское издание Yle.

«С 2000 до 2020 года не было никакого решения о выдаче экспортной лицензии, которое потребовало бы засекречивания», — сказал эксперт Центра исследований мира и конфликтов Кари Паасонен.

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Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.

Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.

«Экспорт оружия — это политическое решение. Практически вся информация о нем поступает от власти. Если власть делится меньше информации, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства», — отмечает Паасонен.

Ранее сообщалось, что Финляндия не планирует отправлять миротворцев в Украину, поскольку этот вопрос не актуален в нынешних условиях войны.