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Фінляндія засекретила постачання зброї до України
Причинами стали зміни у глобальній безпековій ситуації.
Мініоборони Фінляндії припинило розкривати інформацію про експорт оборонного обладнання. Однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Секретні поставки зброї також здійснюються до України.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
«Від 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видавання експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування», — сказав експерт Центру досліджень миру і конфліктів Карі Паасонен.
Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.
Міністерство оборони пояснює нову практику зміненою ситуацією в галузі глобальної безпеки.
«Експорт зброї — це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави», — зазначає Паасонен.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія не планує відправляти миротворців до України, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни.