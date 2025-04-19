Фінляндія засекретила постачання зброї до України

Прапор Фінляндії / © Associated Press

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Мініоборони Фінляндії припинило розкривати інформацію про експорт оборонного обладнання. Однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Секретні поставки зброї також здійснюються до України.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

«Від 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видавання експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування», — сказав експерт Центру досліджень миру і конфліктів Карі Паасонен.

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Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.

Міністерство оборони пояснює нову практику зміненою ситуацією в галузі глобальної безпеки.

«Експорт зброї — це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави», — зазначає Паасонен.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія не планує відправляти миротворців до України, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни.