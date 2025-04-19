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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 940 150 (+1180) осіб,
танків ‒ 10676 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
артилерійських систем – 26600 (+70) од,
РСЗВ – 1368 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 45162 (+208) од,
спеціальна техніка ‒ 3858 (+0).
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.