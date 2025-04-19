ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Знищено багато ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ станом на 19 квітня. / © Associated Press

Станом на ранок 19 квітня ЗСУ знищили 940 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 940 150 (+1180) осіб,

  • танків ‒ 10676 (+14) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,

  • артилерійських систем – 26600 (+70) од,

  • РСЗВ – 1368 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),

  • крилаті ракети ‒ 3148 (+3),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 45162 (+208) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3858 (+0).

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie