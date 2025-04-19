Білий дім представив план контролю за припиненням вогню в Україні: подробиці WSJ

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Однією з центральних тем переговорів України та США у Парижі стало припинення вогню. Під час зустрічі Київ чітко дав зрозуміти, що ця угода можлива лише за наявності реальних гарантій безпеки.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У виданні нагадали, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав обговорення "дуже змістовним", наголосивши, що Київ очікує чітких гарантій від міжнародних партнерів. Зокрема, щодо недопущення повторної агресії з боку Росії після встановлення перемир’я.

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Окрім того, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Україна порушувала питання гарантій безпеки, але утримався від розкриття деталей. Попри обережну позицію адміністрації Дональда Трампа в питанні офіційних гарантій, Київ продовжує домагатися відповідальності від США і європейських союзників.

Під час переговорів українські представники нагадали про раніше озвучену позицію в Саудівській Аравії: Київ погодиться на припинення вогню, якщо на це піде і Росія. Утім, Кремль висуває неприйнятні умови, спрямовані на послаблення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про припинення військової допомоги, мобілізації та підготовки військових.

Своєю чергою, один із західних чиновників розповів виданню, що США представили проєкт концепції моніторингу дотримання перемир’я у разі досягнення домовленості. Однак подробиці наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Китай обурила заява президента України Володимира Зеленського про те, що Пекін постачає зброю до агресорки Росії. Нібито слова українського лідера "безпідставні".

Дата публікації 20:16, 18.04.25 Кількість переглядів 26 Дії Трампа — це співучасть у воєнному злочині! Самусь про дивну позицію США та прогнози щодо війни