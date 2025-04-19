День ангела 19 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 19 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 19 квітня

19 квітня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Георгія, Івана, Семена.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає успішним, турботливим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві добрий і розумний. В дорослому віці стає честолюбним, часто живе у вигаданому світі.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Семен — давньоєврейське походження, означає “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає незлобивим, легким у спілкуванні.

День ангела 19 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від усього злого, направляє на вірний шлях і допомагає здійснювати мрії. Бажаю світла, тепла, добробуту та душевного спокою!

***

З Днем ангела тебе! Нехай серце завжди буде наповнене любов’ю, а душа — спокоєм. Хай твій ангел дарує сили у складні моменти, надихає на добрі вчинки й огортає своїм невидимим, але надійним крилом.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний друг ніжно шепоче тобі на вухо добрі поради, вкриває своїм крилом від турбот і зберігає твоє серце світлим. Бажаю тобі краси в усьому — у словах, думках, почуттях і діях.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець не мав ні хвилини вільної — завжди був поруч, особливо в пригодах і на віражах життя. Нехай він працює без вихідних, а ти — живеш легко і з радістю!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе щодня, підказує, підтримує і надихає. Здоров’я, миру в душі та гармонії з навколишнім світом!