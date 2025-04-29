Перемирие на 9 мая: политолог объяснил мотивы Путина

Перемирие

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В Кремле не уверены, что Москва полностью защищена от ударов украинских дронов. Вероятно, именно поэтому Путин объявил так называемое "перемирие" на дне празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал политолог Александр Леонов.

"Раньше украинские дроны прилетали в Москву, попадали даже в Кремле. Именно поэтому даже такой небольшой спектакль может очень испортить отношение к Путину тех гостей, которые приедут на парад. Если им придется идти в хранилище, это будет удар по репутации Путина", - считает Александр Леонов, политолог.

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Если Путин не пойдет на перемирие с 1 мая, то мы свободны с соблюдением перемирия с 7 мая.

"С нами никто не консультировался, и таким образом Путин лишает Украину субъектности. Вспомним все эти односторонние прекращения огня. Перемирие - это продукт переговоров двух сторон, чтобы оно было устойчивым и соблюдалось. Если мы говорим о "пасхальном перемирии", то россияне его не придерживались", - заключил Леонов.

Ранее политолог Фесенко предположил, что Украина должна выдвинуть встречный план перемирия для России, выполнение которого станет условием согласия на перемирие до 9 мая.