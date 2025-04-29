Путин заявил о трехдневном "перемирии": в ООН прокомментировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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ООН хочет видеть окончание войны в Украине, которое должно быть на основе международного права и устава организации.

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжарик, комментируя предложенное РФ "перемирие" на 9 Мая, сообщает "Укринформ”.

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", - подчеркнул Дюжаррик.

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По его словам, мир должен быть устойчивым, а также предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Дюжаррик говорит, что ООН ценит все усилия по завершению войны, которые соответствуют его давно и неоднократно озвученной позиции.

На вопрос о привлечении военных КНДР к войне России против Украины Дюжаррик заявил коротко: "Думаю, любая интернационализация любого конфликта - это неправильное направление".

Напомним, в ISW оценили, зачем Владимиру Путину "перемирие" в День Победы. В частности, аналитики отмечают, что войска РФ воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Дата публикации 17:04, 28.04.25 Количество просмотров 28 Путинское перемирие! Есть ли шанс на этот раз остановить войну?