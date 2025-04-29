РФ запустила по Украине 100 БпЛА: пострадали четыре области

Атака «Шахедами» по Украине / © ТСН.ua

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Россия атаковала Украину в ночь на 29 апреля с помощью 100 беспилотников разных типов. В результате атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 28 апреля и ночью российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных беспилотников и дронов-имитаторов других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

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Утром 29 апреля Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 37 ударных дронов типа «Шахед» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре Украины.

Еще 47 российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.

Напомним, из-за российской атаки по Днепропетровщине погиб ребенок, еще одного достали из-под завалов и передали медикам.