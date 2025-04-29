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- Украина
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РФ запустила по Украине 100 БпЛА: пострадали четыре области
Ночью 100 дронов атаковали Украину из шести направлений. В результате атаки есть повреждения в четырех регионах.
Россия атаковала Украину в ночь на 29 апреля с помощью 100 беспилотников разных типов. В результате атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
С вечера 28 апреля и ночью российские оккупанты атаковали Украину сотней ударных беспилотников и дронов-имитаторов других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.
Утром 29 апреля Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 37 ударных дронов типа «Шахед» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре Украины.
Еще 47 российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).
Из-за вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.
Напомним, из-за российской атаки по Днепропетровщине погиб ребенок, еще одного достали из-под завалов и передали медикам.