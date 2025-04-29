- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина под атакой вражеских БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Группа "шахедов" из Черниговской области курсом на юг!
Киевская область - угроза применения ударных БПЛА!
Вражеский ударный БПЛА в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО .
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .