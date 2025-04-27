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Враг атаковал Одесскую область беспилотниками: стали известные последствия
В результате атаки дронами в Одесской области пострадала женщина.
В ночь на 27 апреля российские военные атаковали беспилотниками Одесскую область, есть повреждения домов.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, в результате атаки в Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и несколько автомобилей. Пострадала 35-летняя местная жительница, которая госпитализирована.
На местах обстрелов идет осмотр территории. Прокуроры совместно с стражами порядка документируют последствия очередного акта вооруженной агрессии России. Полный список повреждений еще устанавливается.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область, под ударом оказался Павлоград. В результате обстрела погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка.