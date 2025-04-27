- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Днепр: власти сообщили о последствиях
К счастью, обошлось без жертв.
Из-за ночной атаки россиян в семи многоэтажках Днепра выбило не менее 150 окон. На первых этажах разбили и витрины обычных магазинов.
Об этом сообщил глава Днепра Борис Филатов.
"В настоящее время к медикам никто из людей не обращался. Надеюсь и не будет", - отметил он.
Радиус обломков немал. Коммунальщики уже приступили к уборке стекла, веток и строительного мусора с близлежащих улиц.
"Была повреждена и контактная сеть троллейбуса. Ее уже починили", - заключил Филатов.
Напомним, в Днепре ночью раздались взрывы.