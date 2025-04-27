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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Атака РФ на Днепр: власти сообщили о последствиях

К счастью, обошлось без жертв.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Днепр: власти сообщили о последствиях

Из-за ночной атаки россиян в семи многоэтажках Днепра выбило не менее 150 окон. На первых этажах разбили и витрины обычных магазинов.

Об этом сообщил глава Днепра Борис Филатов.

"В настоящее время к медикам никто из людей не обращался. Надеюсь и не будет", - отметил он.

Радиус обломков немал. Коммунальщики уже приступили к уборке стекла, веток и строительного мусора с близлежащих улиц.

"Была повреждена и контактная сеть троллейбуса. Ее уже починили", - заключил Филатов.

Напомним, в Днепре ночью раздались взрывы.

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